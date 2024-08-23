أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أكرم الهق "كرار" مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
هذا، وأعلن "حزب الله" في بيان آخر أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من مساء يوم الجمعة 23-8-2024 ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى أحد عناصره وأعلن عن استهداف ثكنة زرعيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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