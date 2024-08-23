شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 و3 مروحيات إنقاذ.. تفاصيل حريق جزيرة بوركوم الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب تسعة أشخاص في حريق اندلع بجزيرة بوركوم الألمانية.

واندلع الحريق في منزل بجدار مشترك أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، فيما أصيب زوجان بإصابات خطيرة بعد قفزهما من نافذة بالدور الأول هربا من النيران.

وأمسك الأب المصاب بأحد أطفاله، بينما قفزت الأم وهي تحمل طفلا رضيعًا، ولم يصب الأطفال بأذى. حريق جزيرة بوركوم الألمانية وأصيب شخص آخر بحروق بالغة بعد محاولته مغادرة المنزل، فيما ذكرت الشرطة أن أسباب الحريق ما زالت غير معروفة.

وكانت النيران قد اشتعلت في شقة في الطابق الأول مما أدى إلى محاصرة عدة أشخاص، وسط الدخان والنيران، واستدعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

ونُشر عدد كبير من رجال الإطفاء، وكافحوا الحريق حتى ساعات الصباح الأولى، مما ساعد في منع انتشاره إلى أجزاء أخرى من المبنى. 3 مروحيات إنقاذ ودُمرت الشقة في الطابق الأول، بينما تضررت شقق أخرى أيضا، وأرسلت 3 مروحيات إنقاذ من ألمانيا وهولندا إلى مكان الحادث.

وجزيرة بوركوم في بحر الشمال، تقع بالقرب من خط الحدود البحرية بين البلدين.

