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جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار العلمين استعدادا لاستقبال ضيوف "معرض مصر الدولي للطيران"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

الجمعة، 23 أغسطس 2024 09:53 م

تزامنًا مع بدء العد التنازلي لاستضافة مدينة «العلمين الجديدة» لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء ، قام اليوم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بجولة تفقدية مفاجئة لمطار العلمين الدولي لمتابعة سير العمل وإنتظاميه حركة التشغيل وللإطمئنان على آخر التجهيزات والترتيبات اللوجستية اللازمة قبل انطلاق فعاليات المعرض، رافقه خلال الجولة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات واللواء شريف عبد الناصر مدير مطار العلمين.

وجاء في بيان وزارة الطيران، أن هذه الزيارة تأتى للتأكد من إنتهاء كافه الأعمال والتجهيزات اللازمة في المطار والمنطقة المخصصة لإقامة المعرض خاصة مع اقتراب موعد انطلاق هذا الحدث العالمي،  والذي من المنتظر أن يشهد حضور ما يقرب من عشرة آلاف مشارك وزائر من مختلف أنحاء العالم و بمشاركة واسعة  من كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران والفضاء.

حيث تفقد الوزير كافة المرافق والخدمات بالمطار، لضمان انسيابية الحركة وراحة الضيوف والزوار، مشيرًا إلى أهمية تقديم أعلى جودة  من الخدمات و التنسيق الدائم مع جميع الأجهزة المعنية  في مختلف مواقع العمل بالمطار، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الوجيزة المتبقية لانطلاق المعرض والتأكد من إنتهاء جميع التجهيزات.

وأوضح الدكتور سامح الحفني أن هذا الحدث العالمي سيساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران، لاسيما في ضوء ما سيتم عرضه من أحدث التقنيات والمعدات في مجال الطيران والفضاء،  كما سيكون فرصه واعده  لتبادل الخبرات والرؤى الحديثة في مجال النقل الجوى، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وجميع  شركاتها التابعة تسخر كافه إمكانياتها وتعمل على قدم وساق  لإنجاح هذا الحدث الهام بما يليق بصورة مصر ومكانتها الرائدة في مجال الطيران المدنى  بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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