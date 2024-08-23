غزة تسجل أول إصابة بنمط من شلل الأطفال منذ 25 عاما

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن رضيعا عمره 10 أشهر في قطاع غزة أصيب بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وتناشد وكالات الأمم المتحدة التطعيم العاجل لكل الأطفال.

على الرغم من أن فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2، ليس أكثر خطورة بطبيعته من النمطين 1 و3، فهو مسؤول عن معظم حالات تفشي المرض في السنوات القليلة الماضية خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام للسماح بإطلاق حملات تطعيم في القطاع.

وكتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة على منصة "إكس"، أن "تأخير الهدنة سيزيد من خطر انتشار الفيروس بين الأطفال".

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان، إن الطفل، الذي فقد الحركة في الجزء السفلي من ساقه اليسرى، حالته مستقرة حاليا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن من المقرر إطلاق جولتين من التطعيم ضد شلل الأطفال في أواخر أغسطس الجاري وسبتمبر في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ومع تضرر أو انهيار الخدمات الصحية، بات سكان غزة معرضين بشكل خاص لتفشي الأمراض.

رُصدت إصابة الرضيع بمرض شلل الأطفال قبل أسبوع في مدينة دير البلح بوسط القطاع. ولم يتلق الرضيع أي تطعميات.

وإلى جانب السماح بدخول متخصصي شلل الأطفال إلى غزة، قالت الأمم المتحدة إن نجاح الحملة يقتضي نقل اللقاحات ومعدات التبريد في كل خطوة وتوفير الظروف التي تسمح للحملة بالوصول إلى الأطفال في كل منطقة من الأراضي المليئة بالأنقاض.

وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى ينتشر في المقام الأول عن طريق تناول طعام أو ماء ملوثين وقد يغزو الجهاز العصبي ليسبب الشلل، والأطفال دون سن الخامسة أشد الفئات عرضة للإصابة بالعدوى.