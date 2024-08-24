بايدن : مساعدات لأوكرانيا تتضمن صواريخ دفاع جوي ومضادة للدروع وذخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده الثابت لأوكرانيا في ظل حربها الجارية مع روسيا.

وفي رسالة له بمناسبة احتفال أوكرانيا بيوم الاستقلال غدًا السبت 24 أغسطس أوردها موقع البيت الأبيض اليوم، قال بايدن "سوف تنتهي الحرب مع بقاء أوكرانيا دولة حرة وذات سيادة ومستقلة".

وأضاف "لقد تحدثت مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم لإعادة التأكيد على هذه الرسالة، وللتعبير عن دعم أمريكا الثابت لشعب أوكرانيا، وعلى مدى عامين ونصف، صدوا الهجوم الروسي، بما في ذلك استعادة أكثر من نصف الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في الأيام الأولى من الحرب".

وتابع "ولهذا السبب أنا فخور بأننا نعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا اليوم، وتتضمن الحزمة صواريخ دفاع جوي لحماية البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا؛ ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدروع للدفاع ضد تكتيكات روسيا المتطورة في ساحة المعركة؛ والذخيرة لجنود الخطوط الأمامية وأنظمة الصواريخ المتنقلة التي تحميهم".

واستطرد "تعتمد هذه الإجراءات على سلسلة من الخطوات التي اتخذناها مع حلفائنا وشركائنا على مدى الأشهر القليلة الماضية لدعم أوكرانيا - بدءً من نقل الطائرات المقاتلة من طراز F-16، إلى الالتزام بتسليم المئات من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية خلال العام المقبل وزيادة المساعدات الأمنية إلى الخطوط الأمامية بعد إقرار مشروع قانون الأمن القومي".

وقال بايدن "ولا يخطئن أحد، إن روسيا لن تكون لها الغلبة في هذا الصراع، سوف تكون الغلبة لشعب أوكرانيا المستقل، وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤنا الوقوف معهم في كل خطوة على الطريق".