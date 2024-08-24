المرشح كينيدي يعلن تعليق حملته الانتخابية وينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية..التفاصيل كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المرشح الأمريكي المستقل روبرت كينيدي، اليوم الجمعة، انسحابه من سباق الرئاسة، كما أعلن تأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

روبرت إف كينيدي جونيور، الذي كان ذات يوم شخصية بارزة داخل الحزب الديمقراطي، أيد الرئيس السابق دونالد ترامب، أثار هذا التحالف قدرًا كبيرًا من التكهنات والجدل حول الاتجاه المستقبلي لحملة كينيدي والتداعيات الأوسع على الانتخابات المقبلة.

شهدت حملة روبرت إف كينيدي جونيور مؤخرًا اضطرابات كبيرة، مما أدى إلى مناقشات متقدمة مع ترامب وفريقه حول تأييد محتمل.

وأشارت مصادر متعددة مطلعة على الوضع لواشنطن بوست إلى أن كينيدي يفكر في الانسحاب من السباق لدعم ترامب. وتضمنت هذه المناقشات محادثات هاتفية خاصة واجتماعًا شخصيًا واحدًا على الأقل، مما يسلط الضوء على جدية هذا التحالف المحتمل.

وحث مدير حملة كينيدي، أماريليس فوكس كينيدي، الموظفين على التحلي بالصبر، مشيرًا إلى أن الخيارات المتعددة لا تزال قيد النظر. يشير هذا البيان إلى أن كينيدي يزن خياراته بعناية، وربما يستكشف بدائل لتأييد ترامب ومواصلة حملته.

تأتي تفاعلات كينيدي الأخيرة مع ترامب في أعقاب محاولة فاشلة للتعامل مع الحملة الديمقراطية لنائبة الرئيس كامالا هاريس. في أوائل أغسطس، سعت حملة كينيدي إلى التواصل مع هاريس، حتى أنها طلبت إجراء استطلاعات رأي لإثبات كيف يمكن لإدراجه في منصب على مستوى مجلس الوزراء أن يعزز مكانتها. ومع ذلك، قوبلت هذه المبادرات بالرفض من حلفاء هاريس، الذين رفضوا كينيدي .

ويبدو أن هذا الرفض قد أدى إلى تسريع تحول كينيدي نحو ترامب. وقد اعترفت نيكول شاناهان، نائبة كينيدي في الانتخابات، علناً بالخيارين الأساسيين قيد النظر: تأييد ترامب أو السعي للحصول على 5% من الأصوات للتأهل للحصول على أموال مطابقة في انتخابات عام 2028. وتكشف تعليقات شاناهان في بث صوتي هذا الأسبوع عن شكوك عميقة تجاه الحزب الديمقراطي، الذي تعتبره الآن تهديدًا لمستقبل الأمة.

يعتقد مستشارو حملة كينيدي أنه يسحب الآن أصواتًا بعيدًا عن ترامب أكثر من هاريس في الولايات الرئيسية. قد يكون هذا التقييم هو الدافع وراء تفكير كينيدي في التأييد، حيث يقوم هو وفريقه بموازنة مخاطر رئاسة هاريس مقابل الفوائد المحتملة للتوافق مع ترامب. تسلط تصريحات شاناهان الضوء على الحسابات السياسية المعقدة، بينما يقوم كينيدي بتقييم ما إذا كانت جاذبية ترامب الشعبوية تتوافق مع رؤيته للبلاد.

تطورت العلاقة بين كينيدي وترامب مع مرور الوقت، واتسمت بالتعاون والتوتر. بدأت اتصالاتهم بشكل جدي بعد محاولة اغتيال ترامب في تجمع حاشد في بنسلفانيا في يوليو، مما أدى إلى مناقشات حول دور كينيدي المحتمل في إدارة ترامب الثانية. وتضمنت هذه المحادثات إمكانية تأييد كينيدي لترامب مقابل الحصول على منصب وزاري، على الرغم من أن المخاوف بشأن شرعية مثل هذا الترتيب أدت إلى تعقيد المفاوضات.

على الرغم من هذه المناقشات، نفى كينيدي علنًا عرضه ترك السباق مقابل الحصول على وظيفة. ومع ذلك، تواصل حملته السعي للحصول على بطاقات الاقتراع في ولايات مختلفة، مما يشير إلى أن كينيدي يبقي خياراته مفتوحة. أثار استخدام التوقيعات التي جمعتها لجنة العمل السياسي المستقلة التي تدعم كينيدي تساؤلات حول التزام الحملة بالمعايير القانونية والأخلاقية، مما زاد من تعقيد السرد.

يثير احتمال تأييد كينيدي لترامب تساؤلات مهمة حول مستقبل كلتا الحملتين والمشهد السياسي الأوسع. ويشير الخبراء إلى أن مثل هذا التأييد يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى، ومن المحتمل أن يعيد تشكيل ديناميكيات انتخابات عام 2024.