روسيا تعلن مقتل 4 موظفين إثر وقوع حادث طعن في سجن فولجوجراد

ياسر رشاد - القاهرة - قالت دائرة السجون الفيدرالية الروسية إن 4 موظفين فى السجن رقم 19 فى منطقة فولجوجراد، قتلوا فى حادث احتجاز رهائن.

وأوضحت الدائرة الروسية حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة "احتجز 4 مجرمين، 8 موظفين و4 نزلاء كرهائن فى السجن الجزائى رقم 19 التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية فى منطقة فولجوجراد"، مضيفة أن "المجرمين ألحقوا طعنات متفاوتة الخطورة بـ 4 موظفين. وتوفى 3 منهم".

ولفت إلى أنه "تم نقل 4 آخرين أبدوا مقاومة إلى المستشفى، وتوفى أحدهم هناك لاحقاً"، مشيرة إلى أنه "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن، التى أجراها موظفو إدارة منطقة فولجوجراد التابعة لدائرة السجون الفيدرالية الروسية والحرس الوطنى الروسي، تمت تصفية المجرمين الأربعة جميعهم. وتسبب النشاط الإجرامى لقطاع الطرق فى إصابة 4 مدانين، ولم تقع إصابات بين الموظفين الذين شاركوا فى عملية تحرير الرهائن".

وكان متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن قوات الأمن قضت على أربعة نزلاء قاموا باحتجاز رهائن فى السجن رقم 19 فى مقاطعة فولجوجراد.. فيما أفاد حاكم مقاطعة فولجوجراد أندريه بوتشاروف بأنه تم نقل 4 موظفين بمصلحة السجون الفيدرالية أصيبوا فى الاعتداء إلى المستشفى، وأوضحت السلطات الصحية فى وقت لاحق أن اثنين من المصابين فى حالة خطيرة، وآخرين فى حالة متوسطة.