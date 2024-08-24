اعلنت وسائل إعلام ألمانية بان 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. وكانت الشرطة الألمانية اعلنت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجوم بمدينة زولينغن غربي البلاد. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن عدة أشخاص قتلوا مساء اليوم الجمعة عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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