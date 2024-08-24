أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



وأضاف المركز، في بيانه في البحر الاحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

وذكر، الرياح في الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر

خفيف الموج

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المدن العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 41 29

المدينة المنورة 46 32

الرياض 45 32

الدمام 45 32

أبها 26 17

تبوك 40 28