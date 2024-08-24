البيت الأبيض: بايدن ناقش في اتصال مع أمير قطر الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض، في بيان ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ناقش في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
واكد البيت الابيض ان ": بايدن وأمير قطر ناقشا ضرورة التوصل لاتفاق يتضمن تقديم الإغاثة المنقذة للحياة للمدنيين في غزة، وبحثا مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة والجهود المبذولة لإزالة أي عقبات متبقية".
وبحسب البيت الابيض، شكر بايدن أمير قطر على قيادته واتفقا على التنسيق الوثيق والمباشر خلال الأيام المقبلة.
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