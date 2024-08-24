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روسيا.. مقتل أشخاص بعد حادثة احتجاز رهائن بسجن فولجوجراد

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الحرس الوطني الروسي، أن عدة أشخاص قتلوا، أثناء قيام السلطات الأمنية الروسية بالتعامل مع حادث احتجاز رهائن في سجن شديد الحراسة بمنطقة فولجوجراد.
وأوضح أن مختطفي الرهائن الأربعة قتلوا برصاص قناصة، وحرر الحراس المحتجزين كرهائن في الحادث، الذي وقع في مدينة سوروفيكينو في منطقة فولجوجراد.

اشتباك مع الخاطفين

وأشارت سلطات السجن، إلى أن ثلاثة رهائن لقوا حتفهم أيضا في الحادث، وأصيب أربعة أشخاص، ثلاثة حراس وسجين، على يد خاطفي الرهائن، لكنهم تمكنوا من الفرار.
وقال رئيس هيئة الصحة الإقليمية أناتولي سيبلييف، إن "اثنين من المصابين في حالة حرجة".
وتعرض الاثنان لطعنات وجروح قطعية، خلال الاشتباك مع الخاطفين.

سجن شديد الحراسة

ووقع الحادث أثناء اجتماع للجنة التأديبية في السجن شديد الحراسة، على الرغم من أنه من غير المعروف كيف تمكن السجناء من الحصول على أسلحة الطعن والتغلب على الحراس.
وذكر أحد المهاجمين في مقطع فيديو، إن أفعاله كانت بدافع الانتقام، وادعى أنه كان ينتقم لتعذيب مشتبه بهم فيما يتصل بالهجوم الإرهابي على مركز مؤتمرات كروكوس سيتي هول في موسكو.
وكان قد لقى نحو 100 شخص حتفهم في الهجوم الذي وقع في موسكو في مارس.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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