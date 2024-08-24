روبرت كينيدي ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي ويدعم ترامب

قرر روبرت ف. كينيدي جونيور، الانسحاب من السباق الرئاسي الأميركي، معلناً دعمه المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت حملة المرشح الذي ترك الحزب الديمقراطي وصنّف نفسه مستقلاً، إلى أن وراء القرار خشية كينيدي أن يؤدي بقاؤه في السباق إلى إضعاف الدعم لترمب الذي يخوض تنافساً متقارباً مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال كيندي :"لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي"، مدينا ترشيح الحزب الديمقراطي كامالا هاريس من دون إجراء انتخابات تمهيدية، مشيرا إلى الكثير من التحفظات إزاء حزبه السابق التي دفعته إلى "تقديم الدعم لترامب".