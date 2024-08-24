شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات صينية أمريكية منتظرة.. هذه أبرز القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار العلاقات الصينية الأمريكية، يعتزم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التوجه إلى الصين الأسبوع القادم لإجراء محادثات.

وبحسب مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية في واشنطن، من المقرر عقد لقاءات بين سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين. العلاقات الصينية الأمريكية وسيكون هذا الاجتماع هو الخامس بينهما، وأول زيارة لمستشار للأمن القومي الأمريكي إلى بكين منذ عام 2016.

ووصف المسؤول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بأنها "علاقة تتسم بتنافسية شديدة"، معلقًا: "نحن ملتزمون بإدارة هذه المنافسة بشكل مسؤول، ومنعها من التحول إلى نزاع".

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية إن المحادثات ستركز أيضا على تايوان.

وأضاف المسؤول أن زيادة النشاط العسكري الصيني في المنطقة يزيد من خطر حدوث تصعيد في الصراع. تدهور العلاقات الصينية الأمريكية وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهورت مؤخرًا.

وتسببت مسائل خلافية متعددة بين الجانبين خاصة العام الماضي، في توترات هائلة بين البلدين، ولم تحسم معظم هذه المسائل بعد.

لكن اللقاء الشخصي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي، أعاد على الأقل إحياء الاتصالات بين الجانبين إلى حد ما.

وكان بايدن أعلن في مايو، أنه سيفرض تعريفات جمركية خاصة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

