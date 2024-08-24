شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يطالب بالتسليم الفوري لحزم الأسلحة والذخائر المعلقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركاء الغربيين لبلاده على إرسال ما وعدوه به من دعم عسكري، في سعيه لصد الغزو الروسي الشامل.

وقال زيلينسكي في خطاب له:" إننا نقاتل على الخطوط الأمامية، باستخدام القذائف والمعدات، وليس بكلمات مثل" غدا "أو" قريبا". حرب روسيا وأوكرانيا وأوضح أن بلاده تنتظر طرودا تحتوي على أسلحة أو معدات :" تم الإعلان عنها واتخاذ قرار بشأنها، ولكن لم يتم تسليمها بعد"، دون تحديد لمن تأخروا في الوفاء بوعودهم.



وأكد زيلينسكي، قبل عدة أيام فقط، ضرورة التسليم الفوري لحزم الأسلحة والذخائر المعلقة، مبينًا أن الحرب لا تعترف بالعطلات.

وتتلقى أوكرانيا الجزء الأكبر من دعمها العسكري من الولايات المتحدة، كما تقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لأوكرانيا مساهمات مهمة.