"انتشلوا واحداً فقط".. غرق صبيّين أثناء استحمامهما في نهر النيل بالمنوفية -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

لقى صبيان في الصفين الأول والثاني الثانوي بقرية الكوادي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما بفرع نهر النيل.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بغرق صبيّين من قرية الكوادي أثناء استحمامهما، هم:"علي.م.ع.ع"، و"مروان.ا.ش" في الصفين الأول والثاني الثانوي، وتمكنت جهود الإنقاذ النهري من انتشال جثة الأول، وتجري أعمال البحث عن الثاني.

ويتجمع الأهالي على شط النيل في انتظار انتشال الجثمان الثاني، وسط حالة من الحزن.