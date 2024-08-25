المقاومة العراقية تستهدف موقعا حيويا في حيفا بالطيران المسير صقر 1

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت صباح اليوم الأحد، موقعا حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر نوع صقر 1.

وقالت المقاومة العراقية في بيان قبل قليل: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 25 / 8 / 2024 ، هدفاً حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر نوع صقر 1، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .