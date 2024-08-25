صحفي أمريكي يكشف سبب اعتقال دوروف وعلاقته بالرقابة على تليجرام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، سبب احتجاز مؤسس تطبيق "تلجرام" بافل دوروف في فرنسا، ووصف الاعتقال بأنه تحذير لجميع أصحاب المنصات الإلكترونية الذين لا يريدون إخفاء الحقيقة.

وكتب كارلسون في صفحته على منصة "إكس": "سيقضي بافيل دوروف الليلة في أحد السجون الفرنسية، وهذا تحذير حي لجميع أصحاب المنصات الذين لا يريدون فرض رقابة على الحقيقة.. الظلام يتجمع بسرعة فوق العالم الحر السابق".

وأفادت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية باعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف مساء السبت في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.

رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد

وأشارت القناة إلى أن القضاء الفرنسي يرى أن عددا من الأسباب، من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم.

ويواجه مؤسس تطبيق "تلغرام" الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا، وفقا لما ذكره الصحفي الفرنسي سيريل أمورسكي.

وكتب الصحفي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يواجه بافيل دوروف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وسيمثل أمام المحكمة مساء الغد".