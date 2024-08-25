فرنسا.. مخاطر تمدد حرائق الغابات للمناطق السكنية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فرنسية السبت، بأن حرائق الغابات في مقاطعة البرانس الشرقية بجنوب فرنسا، تعاني من مخاطر تمدد الحرائق وتهديدها للمناطق السكنية.

وفي التفاصيل أوضحت قناة BFMTV نقلا عن بيان صادر عن المقاطعة أن أكثر من 330 رجل إطفاء انخرطوا في جهود مكافحة الحرائق التي ضربت مقاطعة البرانس الشرقية وامتدت لتصل إلى المناطق السكنية.

وتشير القناة إلى أن “أكثر من 300 رجل إطفاء يكافحون النيران التي تهدد المباني السكنية كون النيران قد امتدت بالفعل في مساحة 30 هكتارا، بينما غطت النيران في المجمل 110 هكتارات".

وأوضحت القناة أن الرياح القوية وقلة هطول الأمطار وشبه انعدامها ساهمت بشكل كبير في امتداد الحرائق في المحافظة.

إصابة 3 من رجال الإطفاء

ولفتت القناة إلى إصابة 3 من رجال الإطفاء خلال جهود إخماد الحرائق، دون توضيح حالتهم الصحية.

ويوم الجمعة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية Meteo France حالة التأهب الحمراء بسبب الخطر الكبير لاندلاع الحرائق في مقاطعة البرينيه الشرقية.