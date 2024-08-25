شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على وظيفة حكومية؟ .. إليك أهم الشروط والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة لقبول تعيين المتقدمين للحصول على وظائف بالهيكل الإداري للدولة، فلابد أن يكون قرار التعيين صادر بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية.

وألزم القانون بضرورة أن يكون الإعلان متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ونص القانون على بعض الشروط لشغل الوظيفة على النحو التالي:

1. أن تكون شاغرة وممولة.

2. أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص.

3. أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.

4.عند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.