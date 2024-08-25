شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حادث طعن زولينجن.. الشرطة الألمانية تعلن احتجاز شخص والان نبدء بالتفاصيل

تطورات حادث طعن زولينجن

داعش يعلن مسؤوليته

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن رجال الشرطة احتجزوا شخصا في مركز للاجئين في زولينجن.وجاء ذلك في أثناء البحث عن مرتكب حادث طعن مميت بالمدينة مساء الجمعة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.وأوضح المتحدث، أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما لم توضح السلطات ما إذا كان الشخص الموقوف يشتبه في كونه المهاجم أم لا.وقال المتحدث باسم الشرطة، إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الصلات بالجريمة.ونزل العشرات من ضباط الشرطة إلى مركز إيواء اللاجئين في زولينجن، في عملية يقال أنها مرتبطة بالهجوم المميت في المدينة.وتمكن الجاني، الذي قتل ثلاثة أشخاص في مهرجان بمدينة زولينجن ليل الجمعة وترك ثمانية آخرين مصابين، من الفرار وسط الفوضى والذعر.كان المهاجم قد طعن عددًا من الأشخاص في مهرجان أقيم للاحتفال بالذكرى الـ650 لتأسيس المدينة.وفي وقت سابق كان أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجمات الطعن التي وقعت في مدينة زولينجن الألمانية مساء أمس الجمعة.وذكر التنظيم، أن منفذ الهجمات عضوًا به، وأنه نفذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.