شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة.. "التعاون الإسلامي" تتضامن مع 5 دول بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن تضامنه مع حكومات وشعوب جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تشاد.

يأتي هذا التضامن في أعقاب الفيضانات الغزيرة في هذه البلدان منذ 16 أغسطس 2024، وما سببته من خسائر مادية وبشرية كبيرة، ودعواته من أجل العثور على المفقودين. مواجهة آثار هذه الفيضانات كما قدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وتعاطفه مع الأشخاص المتضررين.

ورحب "طه" بالتدابير الطارئة التي اتخذتها السلطات الحكومية المعنية لمواجهة آثار هذه الفيضانات واسعة النطاق. مساعدة السكان المتضررين ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات المختصة في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الشركاء الدوليين الآخرين إلى تقديم جميع المساعدات الطارئة الممكنة.

وذلك لدعم الجهود التي تبذلها البلدان المعنية لمساعدة السكان المتضررين، والحد من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات.

