سحب منخفضة وأمطار.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.



وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر، يكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53:61 والثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 23:18 .

وأفاد، في بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والثاني عند الساعة 08:14.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 44 32 75 30

دبي 42 34 65 35

الشارقة 42 32 70 30

عجمان 41 31 85 40

أم القيوين 42 30 85 35

رأس الخيمة 43 30 70 30

الفجيرة 36 31 85 55

العـين 43 33 55 25

ليوا 45 31 60 15

الرويس 40 32 80 30

السلع 41 31 75 30

دلـمـا 40 33 95 50

طنب الكبرى 39 32 90 60

طنب الصغرى 39 32 90 60

أبو موسى 40 32 90 65