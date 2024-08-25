خبير عسكري إسرائيلي: التحول إلى استراتيجية الحسم ضروري لتغيير الواقع الأمني

ياسر رشاد - القاهرة - في تصريحات لقناة 14 الإسرائيلية، أكد قائد سلاح البر الإسرائيلي السابق على ضرورة أن تتحول إسرائيل إلى استراتيجية الحسم في تعاملها مع التحديات الأمنية، وأوضح القائد العسكري السابق أن هذه الاستراتيجية هي الحل الأمثل لمواجهة التهديدات المستمرة، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد.

وأشار إلى أن تحقيق الحسم في الجبهة الشمالية سيكون له تأثير كبير على تغيير الواقع الأمني في المنطقة. وأضاف أن أي تأخير في تبني هذه الاستراتيجية قد يفاقم المخاطر ويضعف موقف إسرائيل أمام خصومها. ودعا إلى اتخاذ خطوات حازمة وسريعة لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وأكد القائد السابق أن الوضع الحالي يتطلب تحركاً حاسماً وقوياً لردع أي تهديدات محتملة، محذراً من أن التردد في اتخاذ القرار سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويزيد من التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان للقاهرة لبحث ملف المحتجزين في غزة وسط ضغوط أمريكية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيسي الموساد والشاباك توجها إلى القاهرة لإجراء محادثات مهمة بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، على الرغم من التصعيد الأخير مع حزب الله ، تأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية مكثفة، حيث تتوسط مصر بين إسرائيل وحماس بشكل وثيق لتهدئة الأوضاع في المنطقة ، وأفادت المصادر أن الجانبين المصري والإسرائيلي اتفقا على انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع القريبة من المناطق المأهولة بالسكان، في محاولة لتقليل التوترات.

في السياق نفسه، يمارس الجانب الأمريكي ضغوطاً كبيرة على إسرائيل لإبرام اتفاق مع حمـ ـاس، بهدف منع اندلاع حرب أكبر قد تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير. ورغم هذه الجهود، أشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست متفائلة بأن حمـ ـاس ستوافق على صفقة في الوقت الحالي، لكن إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات طالما أن هناك فرصة لتحقيق تقدم.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يتصاعد القلق الدولي من احتمالية تحول النزاع إلى مواجهة أوسع قد تشمل أطرافاً إقليمية أخرى. ومع استمرار المحادثات، يبقى الأمل قائماً في إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي يمنع تصاعد الأزمة.