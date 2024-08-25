إعلام عبري: "حزب الله" خطط لاستهدف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية في ‎تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - خطط "حزب الله" اللبناني خلال عملياته صباح اليوم الأحد لاستهدف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ‎تل أبيب، بحسب ما ذكرت قناة 12 الإسرائيلية.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن تقديرات للجيش: "حزب الله كان سيستهدف قواعد شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد في شمال تل أبيب".

ونفى "حزب الله" اللبناني في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.

وجاء في البيان: "بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت بحمد الله تعالى".

وأضاف: "إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم".

كما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.

إسرائيل تلمح لانتهاء العمليات العسكرية في لبنان في هذه المرحلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل بعثت رسائل لعدة أطراف مفادها أن العملية العسكرية ضد "حزب الله" في هذه المرحلة انتهت ما لم تحدث مفاجآت.

وقالت الصحيفة، إنه وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، يقوم "حزب الله" حاليا بتقييم الوضع ودراسة نتائج الهجوم والإجراءات اللاحقة. في هذه الأثناء، أطلقت رسالة من إسرائيل مفادها أن "الحدث قد انتهى، في نظرها، وليس هناك نية لتوسيع العملية".

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليقا على الضربة الاستباقية ضد حزب الله، إن إسرائيل "تمارس حقها في الدفاع عن النفس" وإنها لا تريد "حربا شاملة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنتيامين نتنياهو إنه بعد "رصد استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل" هذا الصباح، تم إصادر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي "بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 100 مقاتلة حربية شاركت في الهجوم على آلاف المنصات الصاروخية التابعة لحزب الله لتحييد التهديد.

من جانبه، أعلن "حزب الله" انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية التي شنها ردا على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مؤكدا أن هذه المرحلة تكللت بالنجاح الكامل بعد إطلاق 320 صاروخا واستهداف 11 موقعا وثكنة إسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق إسرائيل.

ونفى "حزب الله" الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.