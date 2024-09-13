واشنطن تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (رويترز)

تعتزم المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الإعلان عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.

وقالت توماس جرينفيلد لرويترز إنها «تأمل أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل»، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءاً من إرث الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتدعم واشنطن أيضاً منذ فترة طويلة حصولَ الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس.

وتطالب دول نامية بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، دون جدوى، رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح.

ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأميركي قد يعطي دفعةً لتلك المطالب.

وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أوضحت توماس جرينفيلد أن واشنطن لا تؤيد توسيع «حق النقض» إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه.