"تريندز " يدشن مكتبه الثامن عالمياً في كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الثامن على مستوى العالم، في مدينة سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، وذلك في إطار خطته للعام 2024 والتي تشمل تدشين 15 مكتباً.

جاء ذلك خلال احتفالية عقدت في مقر المكتب في سيؤول، والذي يقع ضمن حرم جامعة كوريا وبالشراكة معها، وذلك خلال جولة آسيوية ثانية لـ"تريندز" هذا العام، بحضور جمع من المسؤولين والباحثين والأكاديميين ومسؤولي الجامعة.

ويهدف مكتب "تريندز سيؤول" إلى تأكيد الأولوية التي يعطيها "تريندز" لقضايا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المحركات الأساسية للمستقبل العالمي، وفتح مجال للحوار العلمي البنَّاء مع الجماعة العلمية الكورية وذلك من خلال إلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي يخلفها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في المستقبل .

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز" خلال كلمة دشن فيها المكتب، إن مكتب سيؤول يأتي ضمن حلقة متواصلة من مكاتب "تريندز" حول العالم لتعزيز التبادل العلمي والفكري بين الباحثين والخبراء.

وأضاف أن المكتب في سيؤول، والذي يقام بالشراكة مع جامعة كوريا، سيضم نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، خاصة من الجامعة التي تضم أكثر من 150 معهداً للأبحاث المتنوعة، مما يشكل إضافة نوعية لمجتمع الباحثين والخبراء في "تريندز"، ويعزز إنتاج بحوث ودراسات علمية وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستراتيجية ودعم استراتيجية "تريندز" باعتباره جسراً معرفياً عالمياً.

وفي أول نشاط لمكتب "تريندز سيؤول"، تم إطلاق كتاب: "الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي أعده الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني.