مصطفى أبو سريع يخطف الترندات بعد تصريحاته عن دياسطي بمسلسل عمر أفندي

ياسر رشاد - القاهرة - مصطفى أبو سريع.. خطف النجم المصري الشاب مصطفى أبو سريع ترندات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة عن شخصيته الكوميدية الخفيفة "دياسطي" التي قدمها في مسلسل "عمر أفندي"، ولاقت نجاحًا وقبولًا كبيرًا في الوطن العربي.

وأكد مصطفى أبو سريع خلال لقائه بصحبة أبطال المسلسل مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامجها مساء أمس، أنه قام بمذاكرة الشخصية أكثر من اللازم، وحرص على قراءة ومذاكرة تفاصيل فترة الأربعينات "1943"، بدقة شديدة، وقال:"ذاكرت كتير أوي تاريخها وتفاصيلها، والشخصية مكتوبة حلو أوي، ومصطفى حمدي من الكتاب الشاطرين جدًا، قام ببناء الشخصيات حلو أوي، اتمنى كل الأعمال اللي تعرض عليا تكون مبنية حلو كده".

وبطريقة كوميدية علق بطل العمل النجم أحمد حاتم على تصريح "مصطفى أبو سريع"، وقال:"الوحيد اللي قدم الاربعينات في المسلسل"، وقالت الفنانة "أية سماحة" بطلة المسلسل أنها كانت تعلق على مدى حفظه لكل شىء في تلك الحقبة.

وأشادت الإعلامية منى الشاذلي بشخصية دياسطي، موضجه حديثها له وقالت:" قدمت 1943 كما قال الكتاب، ظهرت وكأنك في زمن الأربعينات كما كانت من لغة الجسد وطريقة الكلام"، موضحة أن الكوميديا كانت ظاهرة بشدة ولكن ظهر معها مدى الاهتمام الشديد والاطلاع على تلك الحقبة بشكل دقيق، قائلة:"انت ذاكرت الاربعينات أوي".

فيما أشار أبو سريع، أنه عمل كمساعد للمخرج عبدالرحمن أبو غزالة، في عدد من الأعمال، ويعتبره صديقه، موضحًا أن مسلسل "عمر أفندي" كان مهم جدًا للمخرج لذا فهو تبناه كعمل جماعي وبذل مجهود كبير في مذاكرة تلك الفترة بكل تفاصيلها لوضع ملامح شخصية دياسطي بشكل واضح.

دياسطي بوسطجي الأربعينات

مسلسل عمر أفندي من بطولة أحمد حاتم، أيه سماحه، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، رانيا يوسف، محمد رضوان، إسماعيل فرغلي، أحمد سلطان، محمد عبد العظيم وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

حلقة أبطال عمل مسلسل عمر أفندي.. عمر ودياسطي وزينات

