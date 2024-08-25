مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمناطق متعددة في قطاع غزة

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة شنّت قصفًا مكثّفًا على مدينة دير البلح ومفترق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتّزامن مع إطلاق الطّائرات المسيّرة الإسرائيليّة النّار باتجاه المواطنين في محيط ملعب العنان بدير البلح، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات".
وأشارت إلى "مقتل طفل متأثّرًا بجروحه الحرجة الّتي أُصيب بها في قصف لمجموعة من المواطنين بمنطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، قبل عشرة أيّام"، لافتةً إلى أنّ "فرق الإنقاذ والدّفاع المدني انتشلت جثّة فلسطيني من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس".
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