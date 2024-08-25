"حزب الله" نعى حمزة زلغوط وخضر سويد من بلدة حاريص الجنوبية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حمزة محمد زلغوط "ذو الفقار" مواليد عام 1992 من بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي بيان آخر، أكّد أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر موسى سويد "ذو الفقار" مواليد عام 1987 من بلدة حاريص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".