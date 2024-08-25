اعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، "عودة التيار الكهربائي إلى مدينة عكا بعد انقطاعه لساعات نتيجة قصف حزب الله".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "​حزب الله​" أنّ "في يوم أربعينيّة الإمام الحسين بن علي، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024، وفي إطار الرّدّ الأوّلي على العدوان الصّهيوني ‏الغاشم على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، الّذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة هجومًا جوّيًا بعدد كبير من ‏المسيّرات نحو العمق الصّهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلَن عنه لاحقًا، وبالتّزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصّات القبّة الحديديّة في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ".

وأوضح في بيان، أنّ "هذه العمليّات العسكريّة ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها، وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها"، مؤكّدًا أنّ "‏المقاومة الإسلاميّة في لبنان الآن وفي هذه اللّحظات هي في أعلى جهوزيّتها، وستقف بقوّة وبالمرصاد ‏لأيّ تجاوز أو اعتداء صهيوني، وبالأخص إذا تمّ المسّ بالمدنيّين فسيكون العقاب شديدًا وقاسيًا جدًّا".