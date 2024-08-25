رؤساء السلطات الاسرائيلية في الشمال: قررنا مقاطعة الحكومة لحين تحقيق حل يعيد السكان إلى منازلهم

اعلن رؤساء السلطات الاسرائيلية في الشمال، اننا "قررنا مقاطعة الحكومة لحين تحقيق حل يعيد السكان إلى منازلهم".

وكان قد زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتراض كل الطائرات المسيّرة التي أطلقها حزب الله على هدف استراتيجي في وسط إسرائيل".

وقال إنّ على أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والمرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي أن "يعلما أن هذه خطوة لتغيير الوضع في الشمال وإعادة السكان إلى منازلهم"، مضيفًا "وجهنا الجيش بتنفيذ ضربة استباقية لإحباط تهديد حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "ما جرى اليوم ليس نهاية المطاف".

وأشار نتانياهو إلى "أننا نستهدف حزب الله بضربات مفاجئة وقبل 3 أسابيع قضينا على رئيس أركانه"، وادّعى أنّ "الجيش دمر آلاف الصواريخ قصيرة المدى كانت تستهدف إلحاق الضرر بمواطنينا في الجليل".