ابو فاعور: الكفاءات التي قدمها مجتمعنا لانتخابات المجلس المذهبي سيكون لها دور كبير على كافة المستويات

اكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ان "العملية الانتخابية التي تجري اليوم على مستوى المجلس المذهبي الدرزي تعبر عن الحيوية داخل مجتمع الموحدين الدروز، وفي الوقت نفسه يعبر عن التنوع وحرية التنافس بشكل ديمقراطي وحر".

واشار خلال جولة قام بها الى المركز الانتخابي في ثانوية راشيا الرسمية المخصص لعملية إختيار اعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، الى أن "هذا استحقاق تنموي، لان المطلوب من كل منطقة ان تقدم افضل خياراتها وأفضل الامكانيات التنموية الموجودة فيها، لان هذا المجلس المذهبي يقع على عاتقه مسؤولية كبرى في تنمية وتطوير وتأمين أفضل السبل لأبناء طائفة الموحدين الدروز على المستويات الاجتماعية والإقتصادية والتربوية الثقافية، لذلك أملنا كبير بهذه المجموعة عبر لائحة الكفاءات التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي ومجتمعنا في قضاء راشيا، وسيكون لها دور كبير في المجلس المذهبي القادم، وأملنا اكبر بان المجلس المذهبي القادم سيبني على ما تم إنجازه سابقا ويضيف الى عمل المجالس المذهبية السابقة لاجل تنمية وتطوير ورفاه طائفة الموحدين الدروز".

وكان قد انطلقت منذ السابعة صباحا العملية الانتخابية لاختيار خمسة أعضاء للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز لتمثيل قضاء راشيا في المنطقة. حيث كان قد فاز بالتزكية مستشار شيخ العقل الشيخ فريد ابو ابراهيم، والشيخ منور ابو درهمين عن الهيئة الدينية، والدكتور منصور اشتي عن أساتذة الجامعات.