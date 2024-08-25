وزير الداخلية يبحث مع السفير الأميركي الموضوعات المشتركة

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.