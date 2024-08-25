الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها بين لندن وتل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها بين لندن وتل أبيب، وذلك في أعقاب التصعيد في الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن متحدث باسم الشركة قوله "إنه يجرى متابعة الوضع في الشرق الأوسط، وتم اتخاذ القرار بشأن تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 28 أغسطس الجاري".. وأضاف "السلامة هي دائما الأولوية القصوى بالنسبة للشركة، ويتم التواصل مع العملاء لإبلاغهم بخيارات السفر المتاحة أمامهم.

وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المواطنين الإسرائيليين بالانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مشددا على بذل كل الجهود لحماية إسرائيل.

وقال نتنياهو، بحسب ما أوردته قناة (I24) الإخبارية الإسرائيلية، "أتعهد بأن يعود سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، وما حدث اليوم ليس نهائية الأمر".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان "حزب الله" اللبناني انتهاء المرحلة الأولى من الرد على مقتل القيادي في الحزب فؤاد شكر، حيث تم استهداف 11 موقعا عسكريا لقوات الاحتلال باستخدام 320 صاروخا.