فريق هاريس أكد جمع 540 مليون دولار خلال شهر

أعلن فريق المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، أنه "جمع أكثر من نصف مليار دولار منذ بدء حملتها قبل شهر".

وقبلت كامالا هاريس ترشيح الحزب الديموقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو الخميس، ما يجعلها المرشحة الديموقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني. وحلت هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن مكانه في السباق الرئاسي بعدما أعلن انسحابه منه في 21 تموز.

واشارت مديرة حملة هاريس جين أومالي ديلون في بيان، الى أن "قبل خطاب نائبة الرئيس هاريس مساء الخميس مباشرة، تجاوزنا رسميا مبلغ 500 مليون دولار"، مؤكدة أن "المجموع يبلغ حاليا 540 مليونا"، لافتة إلى أنه "رقم غير مسبوق في أي حملة في التاريخ"، من دون أن تحدد الفترة التي استندت إليها في مقارنتها.

وفي الـ 24 ساعة التي أعقبت إعلان انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي ودعمه لنائبته، جمع الديموقراطيون 81 مليون دولار، في إشارة إلى تغيير جذري وتحرّك بعد ركود شهده الديموقراطيون في بداية تموز.