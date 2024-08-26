شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تقسيط رسوم التصالح فى مخالفات البناء؟ .. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023، إنه يمكن تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء، من خلال نظام الربع سنوي بفائدة تقسيط، طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.

وفي حالة التأخر عن سداد أقساط رسوم التصالح في مخالفات البناء،في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.

وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .