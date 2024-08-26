اعلام اسرائيلي عن مسؤولين مصريين: المفاوضات في القاهرة انتهت دون اتفاق ولم يتم قبول أي تنازلات

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مسؤولين مصريين، بأن "المفاوضات في القاهرة انتهت دون اتفاق ولم يتم قبول أي تنازلات".

كما افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب لا تعني حدوث أزمة في المفاوضات والمحادثات ستستمر في الأيام المقبلة"، موضحة أنه "لم يتم تحقيق أي انفراجة في محادثات القاهرة".

وكان قد أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله"، آملا أن "لا يخرج الوضع مع حزب الله عن السيطرة نحو التصعيد".

واشار الى أننا "قلقون إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ونأمل ألا يتسع نطاقه"، موضحا اننا "نواصل العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة