الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون "الطقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأربعاء، حيث يتحول إلى معتدل نسبياً بسبب تمركز كتل باردة نسبياً في الطبقات العليا، شمال شرقي حوض المتوسط، ممّا يؤدّي لتراجع درجات الحرارة، خاصة الحرارة الدنيا".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد من الشعور بالحر، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وتساقط للرذاذ على المرتفعات الشمالية مساءً".

ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع ضباب كثيف على المرتفعات وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل".

واضافت أن "طقس الخميس غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتراجع للحرارة الدنيا، واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً مع تساقط للرذاذ على الجبال".