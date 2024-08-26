الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تضرر أكثر من 17 شخصًا بسبب الفيضانات في غينيا بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث الإنسانية في غينيا أن الفيضانات أدت إلى مصرع شخص واعتبار آخر في عداد المفقودين وإنقاذ 306 آخرين، فيما تضرر 17 ألفًا و185 شخصًا بإجمالي 3437 أسرة حتى مساء أمس السبت، مشيرة إلى تدمير 7 منازل بالكامل وتلف 14 سيارة، إلى جانب تضرر 61 بئر مياه.

وتشهد منطقة غرب أفريقيا حاليًا هطول أمطار غزيرة بعد موجات الحرارة الشديدة التي ضربت المنطقة قبل بضعة أشهر، بينما تسببت هذه الأمطار في فيضانات عارمة خاصة في مالي والنيجر وتشاد.

ففي مالي أدت الفيضانات إلى تضرر 7077 أسرة بما يوازي 47 ألفًا و374 شخصًا، وأسفرت عن وفاة 30 شخصًا، فيما تسببت الفيضانات بالنيجر المجاورة في وفاة 217 شخصًا وإصابة 200 آخرين، إضافة إلى تضرر نحو 350 ألف شخص، أما في تشاد تسببت الأحوال الجوية كذلك في مصرع العشرات وتضرر الآلاف.

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