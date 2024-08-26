الجيش الباكستاني: مقتل 21 مسلحًا و14 من قوات الأمن خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني، أنّ "قوات الأمن قتلت 21 مسلحًا في إقليم بلوشستان بعد هجوم على حافلة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي السياق، أكّد الجيش مقتل 14 من قوات الأمن خلال الاشتباكات مع المسلحين في إقليم بلوشستان.