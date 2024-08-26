بو حبيب عرض مع عدد من السفراء مسألة التمديد لـ"اليونيفيل": موقف لبنان ثابت للتمديد سنة أخرى

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ "في إطار متابعته الحثيثة لمسار التّمديد لليونيفيل، الّتي تنتهي ولايتها نهاية شهر آب الحالي، اجتمع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، مع سفراء فرنسا، الصين، إسبانيا، وايطاليا والقائمَين بأعمال سفارتَي روسيا وبريطانيا، وعرض معهم المفاوضات الجارية حاليًّا في مجلس الأمن بشأن التّمديد لقوّات الأمم المتّحدة العاملة في جنوب ​لبنان​ لسنة أخرى".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بو حبيب كان قد ناقش أيضًا في اتصال هاتفي مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، آخر مستجدّات تمديد ولاية ​اليونيفيل​"، لافتةً إلى أنّ "بو حبيب أعاد تأكيد موقف لبنان الثّابت للتّمديد لليونيفيل لسنة أخرى، ومن دون إدخال أي تعديلات على قرار التّمديد".

وأوضحت الوزارة أنّ "وزير الخارجيّة استقبل أيضًا سفيرة قبرص لدى لبنان، وتمّ عرض آخر التطوّرات الأمنيّة في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في غزة، إضافةً إلى مسألة التّمديد لقوّات اليونيفيل".