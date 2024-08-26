البستاني: اللجوء للمنصة الإلكترونية الخاصة بمصلحة تسجيل السيارات وزيادة المكننة يحدّان من الرشوة

أشار النّائب ​فريد البستاني​ إلى "السّعي لإصدار موازنة خاصّة بالنافعة، بالتّعاون مع محافظ بيروت مروان عبود ووزارة المالية، بعد تصحيح كلّ الشّوائب، لتشمل كلّ المصاريف من محروقات وغيرها".

وأكّد، في حديث إذاعي، أنّ "زيادة المكننة واللّجوء إلى المنصّة الإلكترونيّة الخاصة بمصلحة تسجيل السّيّارات، من شأنهما الحدّ من ظروف الرّشوة"، لافتًا إلى "إيقاف الجداول المقدّمة من جميع شركات السّيّارات والمعارض، وضرورة إعادة الموظّفين المدنيّين من دون أحكام قضائيّة إلى أعمالهم، وإعادة العناصر الأمنيّة إلى موقعها الطّبيعي".

ورأى البستاني أنّ "إدارة النّافعة يجب أن تكون مدنيّة، ويجب إعادة دراسة العقد مع شركة "انكربت" للحصول على موافقة الشّراء العام".