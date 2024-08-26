الجيش: وفاة عسكري تعرّض لإطلاق نار من قبل عسكري آخر واحتمال وقوع الحادثة عن طريق الخطأ

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 26/ 8 /2024، تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربي في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته، علمًا أن إطلاق النار لم يحصل على خلفية إشكال بين العسكريَّين، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ". هذا، وتُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.

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