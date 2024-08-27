الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا عن حادثة اختطاف قرب حاجز زعترة بالضفة الغربية ونجري عمليات تفتيش بالمنطقة

اعلنت الجيش الإسرائيلي في بيان، بانه تلقينا بلاغا عن حادثة اختطاف قرب حاجز زعترة بالضفة الغربية ونجري عمليات تفتيش بالمنطقة.

واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى اننا نحقق في بلاغات حول اختطاف إسرائيلية قرب حاجز زعترة بالضفة الغربية. ولفت الى ان قواتنا تنتشر في المنطقة وتنصب الحواجز وتغلق الشوارع والحدث قيد الفحص.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان التقديرات الإسرائيلية تشير الى ان المركبة المشتبهة باختطاف إسرائيلية اتجهت إلى منطقة حوارة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان الجيش اغلق محاور واسعة في منطقة حاجز زعترة وغور ⁧‫الأردن‬⁩ بعد أنباء عن عملية خطف.