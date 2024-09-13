"الجديد": اللجنة الخماسية تتعامل بإيجابية مع المبادرة بري لكنها لا تمتلك صيغة جديدة أو مشروع حل متكامل

أفادت مصادر قناة "الجديد"، بأن "اللجنة الخماسية تتعامل بإيجابية مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشيرة إلى أنها "لا تفرض على الأطراف السياسية المشاركة أو عدمها في هذه المبادرة".
وكشفت المصادر، أن "الخماسية لا تمتلك صيغة جديدة أو مشروع حل متكامل، لكنها تسعى بشكل رئيسي إلى تقليص الفجوات بين الأطراف اللبنانية وتسهيل عملية التفاهم بينهم".
ولفتت الى أن "السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، سيعقد اجتماعاً مع الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل"، مؤكدةً أن "لبنان الرسمي لم يتلقَ بعد أي إشعار بموعد وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت".
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