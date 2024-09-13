"هيئة مجالس الأهل في التعليم الرسمي": ملف التعليم يجب أن يكون في صدارة أولويات الحكومة

أكدت "هيئة مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي"، في بيان، أن "التعليم حق أساسي يجب أن تضمنه الدولة لكل طفل"، داعية حكومة تصريف الأعمال إلى "تأمين المبالغ المالية المطلوبة لبدء العام الدراسي في موعده، من دون تحميل الأهالي أي أعباء إضافية".

وأشارت إلى أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان تجعل من المستحيل على العديد من الأسر تحمل تكاليف تسجيل أبنائهم في المدارس"، وذكرت أنّ "الشكاوى المتزايدة من الأهالي على امتداد لبنان تعكس عجزهم عن دفع مبلغ 50 دولارا من صف الروضة حتى الصف التاسع، و100 دولار لكل طالب في المرحلة الثانوية".

واعتبرت الهيئة أن "هذا العبء المالي الكبير قد يدفع بالعديد من الأسر إلى عدم تسجيل أبنائهم في المدارس، مما يزيد من خطر التسرب المدرسي الذي بات يهدد مستقبل طلاب لبنان".

وحذرت من أن "الاستمرار في تحميل الأهالي هذه التكاليف سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل من الطلاب، وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل"، داعية "الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الدعم المالي اللازم، والقيام بدورها في إنقاذ طلاب لبنان من التسرب المدرسي وضمان حصولهم على التعليم الذي يستحقونه".

وأكدت أن "ملف التعليم يجب أن يكون في صدارة أولويات الحكومة، لضمان عدم تضييع أي فرصة تعليمية للأجيال المقبلة، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان".