شكرا لقرائتكم خبر عن جسم مجهول ينتهك المجال الجوي البولندي.. هل له علاقة بالحرب في أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش البولندي إن "جسمًا طائرًا" مجهول الهوية حلق في المجال الجوي البولندي صباح يوم الاثنين، وسط الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

وقال الجنرال ماتشيه كليش قائد العمليات بالقوات المسلحة، إن 3 محطات رادار على الأقل رصدت الجسم الذي من المفترض أنه غير مأهول.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كليش قوله، إن الجيش كان "مسيطرًا بشكل كامل" على الوضع، وكان مستعدًا لإسقاط الجسم إذا دعت الحاجة لذلك.

عبر الحدود

وعبر الجسم الطائر الحدود البولندية قرب بلدة تشيرفونوهراد الأوكرانية في الساعة 0643 صباحًا (0343 بتوقيت جرينتش).



وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين، قال الجيش إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الجسم الطائر قد تحطم أو عاد نحو أوكرانيا.

وجاءت عملية التوغل في المجال الجوي هذه، في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجومًا كبيرًا بطائرات مسيرة وصواريخ ضد أوكرانيا، وصفها مسؤولون في كييف بأنها أحد أعنف الهجمات الجوية في غضون عامين ونصف العام من الحرب.