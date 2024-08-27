شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فريق من الطاقة الذرية يعتزم زيارة محطة كورسك النووية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي اعتزامه ترأس الفريق الذي سيتوجه إلى محطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا اليوم الثلاثاء.

وتقع المنشآة على بعد 30 كيلومترًا من القتال الذي اندلع قبل 3 أسابيع، عندما توغلت قوات أوكرانية بشكل مباغت داخل الأراضي الروسية.

وضع خطير

وقال جروسي في بيان، "بالنظر إلى الوضع الخطير الجاري، فسوف أترأس شخصيًا بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سوف تزور محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا".

وأضاف أن سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية تُعد من "الشواغل المحورية والأساسية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".



اتهامات بوتين لأوكرانيا

وتقع المحطة النووية على نهر سيم قرب بلدة كورشاتوف غربي روسيا.

وأبلغت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، باعتراض طائرة مسيرة قرب المحطة، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة مهاجمة المنشأة دون تقديم دلائل على ذلك.

وما زال من غير الواضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية التي تتوغل داخل الأراضي الروسية تستهدف الوصول إلى المحطة النووية.