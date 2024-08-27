شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأكثر دموية.. مسلحون يقتلون 60 شخصًا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن مسلحون في باكستان هجمات منسقة بالقنابل والأسلحة ضد قوات الأمن ومدنيين في جنوب غرب البلاد.

وأسفر هجومهم، عن مقتل ما لا يقل عن 61 شخصا، في اليوم الأكثر دموية الذي تشهده البلاد منذ أشهر. هجمات المسلحين في باكستان وكان من بين القتلى 19 جنديًا على الأقل، بينما قال الجيش إنه قتل 21 عنصرًا من جماعة ما يسمى تحرير بلوشستان.

وشنت الهجمات خلال الليل في إقليم بلوشستان، فيما قام مسلحون من جماعة ما يسمى تحرير بلوشستان، بإنزال ما لا يقل عن 23 راكبًا من حافلات وأعدموهم رميًا بالرصاص.

وكان كل القتلى ينحدرون من إقليم البنجاب، وهو هدف متكرر للمسلحين.

وقال الجيش، إن قواته خاضت معارك مع المسلحين، في العديد من المناطق وأبعدتهم، لكنها فقدت أيضا عددًا من الجنود. إقليم بلوشستان في باكستان كما فجّر المسلحون خطًا للسكك الحديدية في منطقة بولان، ودمروا خط أنابيب غاز في منطقة ديرا بوجتي.

وأعلنت جماعة ما يسمى تحرير بلوشستان، التي تعد جماعة محظورة تضم متمردين انفصاليين، مسؤوليتها عن الهجمات.

ويواجه إقليم بلوشستان، الأكبر في باكستان ولكن الأكثر اضطرابًا، عدة جبهات من العنف على أيدي المسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية والمتمردين القوميين.