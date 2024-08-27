موسكو تحذر: الغرب يلعب بالنار بالسماح لأوكرانيا بضرب روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت روسيا إن الغرب "يلعب بالنار" عبر التفكير في السماح لأوكرانيا بضرب أراضي داخل روسيا بصواريخ غربية، محذرة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من اندلاع حرب عالمية ثالثة لن تقتصر على أوروبا

وهاجمت أوكرانيا منطقة كورسك بغرب روسيا في السادس من أغسطس واستولت على منطقة هناك في أكبر هجوم خارجي على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن رد روسيا سيكون كبيرًا، حسب ما نشرته "رويترز".

وقال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه منذ أكثر من 20 عامًا، الغرب يسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا "ويبحث عن المتاعب" من خلال التفكير في طلبات أوكرانية لتخفيف القيود على استخدام الأسلحة المستوردة.

وقالت روسيا إن أوكرانيا استخدمت أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات بريطانية وأنظمة صواريخ أمريكية، في كورسك. وأكدت كييف استخدام صواريخ هيمارس الأمريكية لتدمير جسور في كورسك.

وتقول واشنطن إنها لم تكن على علم بخطط أوكرانيا قبل التوغل المفاجئ في كورسك. كما قالت الولايات المتحدة إنها لم تشارك في العملية بأي شكل.

وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين اليوم، إن موسكو لا تصدق تأكيدات الغرب بأنه لا علاقة له بالهجوم على كورسك.